L’ennesimo pieno d’amore: già in 3mila per San Siro

Natale con i tuoi. Capodanno pure. Per i tifosi romanisti la scelta neppure si pone: dove gioca la Roma, la loro presenza è assicurata. In qualsiasi periodo dell’anno, in ogni posto, a qualsiasi ora. Così accadrà anche a due giorni dall’ultimo dell’anno, quando i giallorossi saranno di scena a San Siro contro il Milan. Sono già tremila i sostenitori che si sono assicurati la propria presenza nel settore ospiti del Meazza. [...] D’altra parte anche nell’ultima gara prima di Natale, quella di domenica scorsa contro il Parma (avversario non certo di primo livello), l’orario non comodissimo e la pioggia non hanno frenato la voglia di stare accanto a Dybala e compagni. La presenza sugli spalti ha sfiorato quota 63mila. Tendenza in linea con le prossime sfide casalinghe, per le quali è già da tempo in atto la vendita di biglietti: per il derby del 5 gennaio gli spettatori sono al momento 62.200; mentre per la successiva all’Olimpico, in programma il 17 gennaio con il Genoa, si è arrivati a 52.700 presenze assicurate, fra abbonati e biglietti venduti. [...] Che il rinnovato feeling fra pubblico e squadra sia stato acceso dal ritorno sulla panchina di Claudio Ranieri o da qualche risultato finalmente positivo, non è in dubbio. Ma le trasferte di massa sono da sempre prerogativa dei romanisti, a prescindere dalla posizione in classifica o dal blasone dell’avversario. [...]

(il Romanista)