Le giallorosse salutano con un successo

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma saluta la Champions League vincendo. Al Tre Fontane passano le padrone di casa battendo 3-0 il Galatasaray: apre Corelli, raddoppia Ventriglia, classe 2007 che festeggia come meglio non poteva il suo esordio nella massima competizione europea, e Linari cala il tris. Giacinti e compagne chiudono il cammino in Europa al terzo posto, dietro a Lione e Wolfsburg e lasciandosi alle spalle le turche. Partita dominata dalle romaniste che hanno avuto diverse occasioni per chiudere con un parziale più largo, tuttavia arriva una preziosa vittoria che archivia definitivamente il pesante ko rimediato la scorsa settimana in trasferta col Wolfsburg.

Mister Spugna parte con Kresche tra i pali; Thoghersen, Linari, Minami e Aigbogun dietro; Giugliano, Kumagai e Greggi in mezzo al campo con davanti Dragoni e Corelli ai lati di Giacinti. Nella ripresa spazio anche a Pandini, Hanshaw, Troelsgaard, Ventriglia e Glionna. La Roma chiude l'anno con un successo, importante anche in vista dei prossimi impegni: le giallorosse sono al momento terze in campionato (a -7 dalla Juventus capolista) e vogliono avvicinarsi alla vetta; a gennaio poi saranno impegnate in Supercoppa con la Fiorentina. L'obiettivo intanto è quello di svuotare l'infermeria: ancora ai box Lukasova, Valdezate, Di Guglielmo, Pilgrim, Haavi e Viens. Le ragazze di Spugna che si ritroveranno il 27 dicembre per iniziare a preparare la sfida che si giocherà il 5 gennaio a La Spezia contro le viola: in palio il primo trofeo della stagione.