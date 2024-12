L'Atalanta sa soltanto vincere: l'ex Zaniolo infierisce sulla Roma

La legge di Murphy dice che se qualcosa potrebbe andare male sicuramente lo farà e Claudio Ranieri, alla terza esperienza sulla panchina giallorossa, comincia a crederci. [...] In attesa del recupero di Fiorentina-Inter, adesso, l'Atalanta è la prima antagonista del Napoli. Alla fine di una partita condotta con coraggio, dove l'occasione più clamorosa sullo

0-0 è capitata a Dovbyk su assist di Dybala, la Roma deve assistere alla festa della Dea e all'esultanza sguaiata di Zaniolo, tornato al gol che in Serie A gli mancava dal 31 ottobre 2022 (Verona-Roma 1-3). In tempi antichi i due gol dell'Atalanta sarebbero stati conteggiati autogol: il primo di Celik, con la schiena su tiro di De Roon che non aveva pericolosità, e il secondo di Mancini su corner di Cuadrado. [...]

Le prime due occasioni della partita sono giallorosse: Paredes e soprattutto Koné spaventano Carnesecchi con due tiri da fuori area. L'Atalanta carbura in ritardo e solo nella seconda parte arrivano una mezza occasione per De Ketelaere (di testa) e una vera al 45' con incursione di Kossounou e salvataggio di Hummels. Deluso dal tridente che doveva portare gol, Gasperini ha trovato nei cambi la chiave per vincere la partita. Tutti i nuovi entrati hanno portato il loro contributo, mentre le sostituzioni della Roma non hanno certo migliorato la squadra. [...]

La Roma, invece, sarà impegnata sabato da uno scontro salvezza contro il Lecce, a par punti a quota 13. I giallorossi sono a +2 sul Como, terzultimo. Bisogna cominciare a fare punti e servirebbe che il centravanti, solo davanti al portiere, facesse gol.

