L'Atalanta ha fretta: Zaniolo senza pietà affonda la Roma

Gli opposti non si attraggono, si allontanano. Sguardo alla classifica: tra Atalanta e Roma c'è quasi tutta la Serie A. C'era anche prima, ora c'è un abisso. Due squadre che non potrebbero essere più diverse, lontane tecnicamente ed emotivamente, incompatibili. Per mentalità, filosofia, storia. [...] La Roma oggi deve guardarsi dietro, alle spalle ha solo 4 squadre e 2 punti di vantaggio appena sulla zona retrocessione. Sesta sconfitta in campionato nelle ultime 7 partite, numeri da brividi. La classifica dice che non c'è partita? In realtà c'è, per 70 minuti, alla fine non c'è. [...] Serviva la fortuna, la schiena di Celik che ha messo in porta il pallone calciato da De Roon che indirizza la gara. [...] Il gol di Zaniolo che si toglie la maglia per prendersi volutamente gli insulti dei suoi ex tifosi non cambia molto al senso della gara. [...] Per Ranieri il lavoro è più lungo, i sogni meno gloriosi. Ma qualcosa è già cambiato nella Roma: i frutti del rimpasto. E non è solo una questione di ambiente ma di un nuovo atteggiamento: meno paura, meno isteria, più equilibrio. La Roma si è spinta fino a dove ha potuto. Ha cercato grande equilibrio, senza creare occasioni da gol e rinunciando al palleggio nella propria metà campo per neutralizzare la maggiore qualità dell'Atalanta. Ma alla fine si è dovuta arrendere a una squadra superiore. Che ha il diritto di sognare e che oggi è il suo opposto.

(La Repubblica)