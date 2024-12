L'altro Ranieri. Allenatore, giocatori, Totti: il futuro della Roma lo decide lui

"E se fossi proprio io il nuovo tecnico?". Sabato Claudio Ranieri ci ha scherzato su, anche se poi in cuor suo la speranza ce l'ha eccome. [...] A meno di clamorosi colpi di scena, però, alla fine non andrà così e Ranieri [...] dalla prossima estate si calerà per la prima volta nella sua terza vita: dopo quelle da calciatore e allenatore, ecco quella da dirigente. [...] Che poi da dirigente un po' Ranieri ci sta già lavorando dentro Trigoria. [...] E' chiaro che la scelta più importante adesso sarà proprio capire su chi vorrà andare la Roma per la panchina del prossimo anno. [...] A Roma in tanti sognano lo sbarco di Massimiliano Allegri, su cui ieri si rincorrevano tante voci: dal West Ham alla corte dei (ricchi) club arabi.

E poi c'è la questione Totti, apicale anche questa. [...] Impressioni? Potrebbe anche arrivare una fumata bianca...E poi Ranieri dovrà anche decidere quale sarà la Roma del futuro, su chi puntare e su chi no. Sempre dopo il Lecce, ad esempio, su Paredes è stato diretto: "I campioni sono campioni. Io lo terrei, ma poi dipenderà anche dal nuovo allenatore". [...] Paredes è in scadenza di contratto, proprio come El Shaarawy, Hummels, Dybala e Zalewski. [...] Poi c'è da gestire il rinnovo dei contratti di Svilar e Pisilli, su cui sta però lavorando Ghisolfi. Ma, c'è da giurarci, un suggerimento Ranieri lo darà. [...]

(gasport)