La stagione dei capitani che capitano

Si stava come d'autunno sugli alberi le foglie, ora si sta come a dicembre i capitani: caduchi, esposti alle folate del mercato di gennaio che stacca dai rami e dai ruoli, ingialliti, irriconoscibili. Nell'ultima notte all'Olimpico Totti s'è portato via il pallone e il titolo. Dopo di lui, il diluvio: assegnazioni multiple, fase che cambiano braccio da una giornata all'altra, più volte nella stessa partita. Un capitano, non c'è più solo un capitano. La Roma, dopo aver tolto la panchina a Capitan Futuro De Rossi, ha dichiarato Capitan Passato Pellegrini. Troppi spifferi dallo spogliatoio, troppe liti sotto la coperta corta, meglio separarsi alla prima occasione [...] Il capitano è stato degradato dal tempo. Nessuno resta a lungo in squadra e, se lo fa, scivola nelle gerarchie. È un mondo in cui tutti vogliono, nessuno rappresenta. Lo spirito si disincarna, le parole si svuotano di significato. [...]

[G. Romagnoli - La Repubblica]