La Roma sonda per il vice Dovbyk: sinergia con l'Everton per Beto

C'è un pezzo di Roma con le valigie in mano. Oltre al caso Pellegrini, non mancano altri giocatori pronti a salutare la città nell'immediato: i più accreditati al momento sono Hermoso, Le Fée, Baldanzi e Cristante. Le situazioni sono diverse, ma il percorso sembra identico e li conduce fuori dai cancelli di Trigoria. Ranieri sembra aver bocciato Hermoso dopo il cambio Hummels-Celik all'intervallo di Milan-Roma. [...] Le Fée, invece, può rientrare in Francia, mentre Baldanzi cerca un progetto per giocare con continuità: per entrambi si ragiona sul prestito per garantire loro minutaggio nella seconda parte della stagione. Poi si vedrà. Più spinosa la questione Cristante, che era sacrificabile già sul finire del calciomercato estivo. Ad agosto non erano arrivate offerte, anche perché la Roma voleva non meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire. [...] Il vice Dovbyk è una priorità. Shomurodov non basta, quindi il nome forte è quello di Beto dell'Everton. L'attaccante non è una prima scelta nel club di Liverpool, che da meno di due settimane è ufficialmente sotto il controllo della famiglia Friedkin. La trattativa è agevole proprio per questo motivo. [...] La Roma cerca anche un esterno destro e un difensore centrale (di piede destro) che possa fare sana concorrenza a Mancini [...]

(Corsport)