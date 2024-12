IL TEMPO - Dopo il pareggio in casa contro il Sassuolo, la Roma Femminile ha bisogno di un mezzo spavento per tornare alla vittoria contro il Como. Sono infatti le ragazze di Sottili a passare in vantaggio dopo appena dieci minuti e ci vuole più di un tempo affinché le giallorosse firmino la riscossa, che arriva soltanto a ripresa inoltrata con Di Guglielmo e Giacinti.