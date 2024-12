La Roma si risolleva: doppietta di Dovbyk, ma con la Samp è tutto facile

Tutto troppo facile. Un po' per merito della Roma e un po' per demerito della Sampdoria, che si è arresa subito. I giallorossi archiviano la pratica in 24 minuti, con la doppietta di Dovbyk e la rete di Baldanzi. [...] La Roma accede così ai quarti di finale, dove affronterà il Milan a San Siro. [...]

Ranieri, nonostante i cambi, la partita la marchia con un paio di scelte importanti: Ndicka sul centrosinistra e Saelemaekers esterno destro . [...] Non è un caso che le prime due reti nascano proprio dal piede del belga, che va a cercare Dovbyk sul secondo palo. Così l'ucraino scivola alle spalle di Vulikic e beffa Vismara. [...] Semplici lascia fuori i big ed inizialmente approccia la partita in modo audace schierando il tridente. Gli schemi saltano subito e il tecnico blucerchiato cambia modulo. [...] Soulé colpisce la traversa e poi è Shomurodov a chiudere i giochi. Gloria anche per Lorenzo Pellegrini che registra la sua trecentesima gara in giallorosso. [...]

(gasport)