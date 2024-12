La Roma si riaccende, l'Olimpico è sold out

Sarà l’aria di Natale, sarà che la Roma di Claudio Ranieri ha ricominciato a macinare gol trascinata da Paulo Dybala. Sotto l’albero di Natale, ai tifosi è tornata la “voglia di stringersi un po’” dopo settimane di contestazione e poi di tregua pacifica. Lo testimonia in primis il dato ufficiale di Roma-Parma, perché sono stati venduti 62.968 biglietti. Di più. La conferma delle conferme è arrivata a scatola chiusa, cioè dalla mini coreografia preparata prima del fischio d’inizio in Curva Sud. [...] Il tutto esaurito non si vedeva da parecchio tempo. Ufficialmente, l’ultimo risale a Roma-Dinamo Kiev di Europa League, gara giocata il 24 ottobre. Da lì il poi è stato più marcato lo scollamento della gente. Roma-Torino ha segnato il primo mancato sold out (60.920 spettatori). [...] Insomma, l’amore è tornato di colpo o quasi. Roma-Parma ha i contorni della svolta. Del resto, a San Siro, per la trasferta contro il Milan, i romanisti invaderanno il settore ospiti, che è già sold out, anche se si gioca di sera, con il freddo che anticipa il Capodanno. [...]

(Corsport)