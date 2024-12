La Roma si è ritrovata. Ranieri: "Bene così, felice per Pellegrini"

Vittoria senza macchia quella della Roma che all'Olimpico, ieri sera, ha travolto il Braga (3-0) nella sesta giornata di Europa League. Tanti i segnali positivi: dal ritorno al gol di Pellegrini, applaudito da tutto lo stadio, alla rete (storica) di Abdulhamid. Soddisfatto Ranieri: "La prestazione - le parole del tecnico - è stata positiva, a volte abbiamo portato troppo palla ma non si può volere tutto e subito. I ragazzi hanno spinto come piace a me". [...] Il Pellegrini visto ieri sera è un calciatore ritrovato. "Si è sbloccato, sono contento per lui, l'avevo visto più sereno in allenamento e si è confermato in campo. Ha bisogno di risentirsi importante". [...]

La squadra sembra ormai uscita dalla crisi. "Non ci sono segreti particolari, ho parlato con i ragazzi e ho detto loro di aiutarmi perché non posso sbagliare, ho chiesto di dare sempre tutto perché io li avrei aiutati dalla panchina. Il dialogo è importante". [...] Pellegrini è finalmente sorridente. "E' stato bello - le parole del capitano - liberarsi un po'. Sono contento perché stiamo continuando sulla strada giusta, poi è arrivato il mio gol e la prestazione della squadra. Non è stato un periodo semplice, mi sono fidato subito del mister, mi conosceva e ci siamo sentiti anche in questi anni". [...]

(corsera)