La Roma si diverte: Dybala in panchina, si attendono offerte

Bastano meno di 25 minuti per dimostrare che la Coppa Italia inizia dai quarti. La Roma affonda la Sampdoria. Sarà la partita di domenica contro il Parma, però, a dirci se la brutta sconfitta contro il Como è stato un caso. [...] Chiusa la parte sportiva, resta la curiosità per l'ennesimo caso Dybala, ieri in panchina. La famiglia Friedkin ha investito tanto nella Roma e anche a gennaio non si tirerà indietro, ma, le porte sono girevoli e quindi ci saranno entrate ed uscite. [...] La Roma aspetta il Milan nei quarti di finale, la Coppa Italia della Samp era finita con la vittoria nel derby contro il Genoa.

(corsera)