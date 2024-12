La Roma prova a sfatare il tabù Atalanta

La Roma per togliersi dalla lotta salvezza, zona che attualmente dista solo due punti; l'Atalanta per non far prendere il largo alla capolista Napoli, che ieri ha battuto anche il Torino. Roma-Atalanta sarà anche la sfida tra due allenatori esperti, con Ranieri che farà oggi il suo ritorno all'Olimpico dopo 5 anni. [...] I giallorossi, reduci da 3 sconfitte consecutive in Serie A, dovranno cercare di sfatare un tabù: nelle ultime 10 sfide casalinghe contro la Dea, è arrivata una sola vittoria. [...] Staserà il tecnico di Testaccio si affiderà a Paulo Dybala per cercare la sua prima vittoria. [...] Gasperini, invece, per guidare il suo attacco ha scelto la coppia Lookman-Pasalic, preferito a De Ketelaere, alle spalle di Retegui.

(corsera)