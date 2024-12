La Roma fa cinquina. Ranieri: “Dybala top, trasforma la squadra”

Roma–Parma è stata la partita di Dybala. L’argentino, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero al Galatasaray già a gennaio, ha prima raccolto la testimonianza d’amore degli oltre 60mila dell’Olimpico, che lo hanno applaudito già al momento della lettura delle formazioni, poi in campo ha fatto la differenza. (...) “Quando sta bene – le parole di Ranieri a fine match – Dybala gioca. Se poi la partita ha bisogno di altro o lui è stanco, lo tolgo. Ripeto ciò che disse Mourinho: c’è grande differenza tra una Roma con Dybala e una senza“. Il futuro della Joya (“I tifosi non mi hanno mai lasciato solo, i gol mi danno fiducia“, le sue parole), se dipendesse dal tecnico, sarebbe nella Capitale. “Gli agenti girano il mondo, propongono il proprio giocatore come il bene più prezioso e poi portano le offerte che hanno avuto. A me non è arrivato nulla, so che Paulo vuole restare e sta bene con noi, e io sto bene con lui“. Argomento chiuso, almeno fino a nuove voci di mercato. (...)

(corsera)