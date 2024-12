La Roma di Ranieri cerca i primi punti

Dopo settantasette giorni riecco Ryan Friedkin. Il mese di dicembre è decisivo e la Roma si gioca la stagione. I proprietari sono tornati nella Capitale e questa sera contro il Lecce accompagneranno la squadra in campo. [...] Un segnale per dimostrare ancora una volta che la società è pronta a fare nuovi sforzi e nuovi investimenti per gennaio. [...]

Ryan Friedkin ha trascorso l'intera giornata a Trigoria. [...] L'americano ha avuto dei colloqui con tutte le figure importanti del club e con la squadra. La visita del vicepresidente non sarà lampo, bensì, rimarrà a Roma per mettere a punto le strategie e per presumibilmente annunciare il nuovo CEO. [...]

Il campo, invece, racconta di una Roma alle prese con 3 gare fondamentali: Lecce in casa, Como in trasferta e il Parma all'Olimpico. I giallorossi devono fare bottino pieno anche perché ora la zona retrocessione dista solo due punti. Queste sfide saranno poi intervallate dall'Europa League e dalla Coppa Italia. [...]

Dopo la gara di San Siro contro il Milan riaprirà il mercato e i Friedkin saranno nuovamente pronti a rinforzare la rosa con acquisti mirati e che possano colmare le lacune. [...]

