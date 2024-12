La Roma crolla nel finale a Como, Ranieri: «Loro avevano più fame»

LEGGO (F. BALZANI) - Un crollo totale e inaspettato. La Roma perde a Como, riscende negli inferi e si trova a ora a soli due punti dal terzultimo posto. Una domenica tutta da dimenticare per Ranieri che ha cambiato troppo in una squadra che non è affatto fuori dalla crisi.

Nel primo tempo i giallorossi se l'erano giocati alla pari col Como di Fabregas ma non ha saputo concretizzare davanti alla porta di Reina anche a causa dell'assenza di un vero numero nove. Nella ripresa il nove (alias Dovbyk) entrerebbe pure, ma è come se non ci fosse. Il Como prende in mano la partita e impartisce una lezione di calcio alla Roma che deve ringraziare più volte Svilar e la mira sbilenca di Strefezza e compagni che vanno al tiro ben 18 volte. L'unica occasione dei giallorossi arriva al 75' con Dybala che si divora un assist di Angelino. Nel finale arriva il vantaggio meritato del Como che sfrutta l'ennesima dormita della difesa e gode con Gabrielloni alla sua prima rete in serie A dopo una vita in riva al lago. La Roma attacca (male) a testa bassa e si becca pure il 2-0 di Nico Paz.

Un finale da Roma di Juric e la paura di una classifica orribile. Dal 1974 la Roma non perdeva 8 delle prime 16 partite di campionato.

A fine gara Ranieri è sconcertato: «Il Como ha avuto più fame di vincerla, era una battaglia e dovevamo capirlo e picchiare duro come loro visto l'arbitraggio. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, ma non avevamo chi la buttasse dentro. Nel secondo loro si sono messi a specchio e hanno avuto più voglia di vincere. Mercato? Se si può migliorare non mi tirerò indietro, ma ora serve reagire subito in Coppa Italia». Infine su Dovbyk: «Deve crescere di condizione, e noi dobbiamo capire meglio come giocare con lui».

A Sky è arrivato anche il commento di Falcao: «Non sono abituato a vedere la Roma in quel posto della classifica, ma mi fido di Ranieri».