La Roma con i 3 big: ma per Pellegrini non c'è più posto

[...] Claudio Ranieri ha definito Hummels e Paredes due monumenti, ma Pellegrini? "Il giocatore gode di tutta la mia fiducia. Se arriveranno delle offerte le valuteremo. Mi auguro che Lorenzo possa restare qui con noi. Ma deve essere contento anche lui". [...] Le parole del tecnico hanno gettato ancora più incertezza sul futuro del Capitano della Roma che si non sta vivendo il suo miglior momento, ma resta un giocatore che in 300 partite ha messo a segno 54 gol e 58 assist. Anche domani sera a San Siro, partirà dalla panchina. [...] Nonostante uno stipendio alto, Pellegrini ha un mercato interessante. Sia al Napoli che al Galatasaray, infatti, il giocatore piace tanto e il contratto in scadenza farà aumentare le concorrenti. Ma la verità, è che il Capitano, di lasciare la Roma da sconfitto non ha voglia. Vuole restare fino a giugno e poi a giugno si prenderanno le dovuto decisioni. [...]

(gasport)