La Roma c’è. Ranieri rilancia: risveglio giallorosso, Lecce KO

Se dicembre deve spiegare cos’è la Roma, come sosteneva Claudio Ranieri alla vigilia, il primo responso è che non si tratta di squadra in lotta per la salvezza. L’incrocio pericoloso e carico di oscuri presati con il Lecce viene superato di slancio con leggiadra scioltezza. La Roma non è mai stata frenetica, frettolosa né dubbiosa di portare a casa la partita. Ed è forse l’aspetto migliore del primo successo con Ranieri in panchina. Per la prima volta i giallorossi segnano quattro gol. [...] Le sedute del dottor Ranieri funzionano. E pure il cambio giusto. Pisilli per Saelemakers dà la scossa decisiva. Già dopo l’1-1 la Roma aveva continuato a macinare, con il giovane giallorosso diventa una produzione continua. [...]

(Gasport)