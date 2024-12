La Roma ai quarti, Ranieri: "Buona risposta, spero che Dovbyk sia sbocciato"

La Roma supera 4-1 la Sampdoria e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Milan a San Siro. Tutto estremamente facile per i giallorossi che avevano bisogno di recuperare fiducia in vista del match salvezza di domenica contro il Parma. [...] Tra le note positive, il ritorno al gol di Dovbyk, autore di una doppietta che lo porta a 8 gol stagionali. "Dovevamo rispondere dopo il passo falso di Como. Ho visto determinazione e voglia di vincere, la qualità da sola non basta. A Como non abbiamo giocato da squadra facendo una pessima figura. Dovbyk? Mi auguro che sia sbocciato, non si allena bene a causa di tanti problemi. Su Dybala punto sempre. Parlare ora del nuovo allenatore non è il massimo, siamo concentrati sul campionato perché se la Roma non si riprende, non possiamo andare da un top manager" queste le parole di Claudio Ranieri. A segno anche Baldanzi: "Sono molto felice, nell'ultimo periodo non stavo giocando tanto, mi sono messo in mostra e sono contento che la squadra sia andata avanti in coppa perché vogliamo fare bene in questa competizione". [...]

(corsera)