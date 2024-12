La realpolitik di Ranieri: in campo quelli bravi

Ivan Juric non guardava il curriculum, Ranieri, invece, non guarda l'età anagrafica. E così, il tecnico poco prima di Milan-Roma ha parlato più da dirigente che da allenatore: "Da allenatore e dirigente voglio che Hummels, Dybala e Paredes restino anche il prossimo anno". Hummels di anni ne ha 36, mentre i due argentini hanno rispettivamente 31 e 30 anni. I primi due, inoltre, hanno il contratto in scadenza, mentre per la Joya scatterà il rinnovo automatico. [...] Questa è realpolitik: gioca chi è in grado di garantire i risultati. [...] Ranieri non ha problemi a far giocare Hummels o Saud, confermare Svilar o mettere Ryan solo se si è sicuri del risultato, così come a Cagliari non aveva problemi a lanciare Prati o chiedere Jerry Mina come acquisto. Essere giovani non è un merito, ma è una situazione di vantaggio, però, non vanno bruciati. Poi, se sono bravi come Pisilli, piacciono a tutti.

(corsera)