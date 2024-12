La lunga domenica dei Friedkin tra l'Olimpico e casa Everton

[...] Tra Roma e Liverpool, i proprietari americani vivranno oggi una domenica speciale, con gli occhi puntati sull'Olimpico alle 12.30 per la sfida col Parma e a seguire sulla prima sfida da padroni dell'Everton alle 15 a Goodison Park contro il Chelsea. [...] E così nella domenica più "lunga" di sempre, con una partita doppia tutta da vivere, i Friedkin sognano l'en plein dopo settimane in cui hanno lavorato sottotraccia per cercare di rivitalizzare i due club (ultimo in ordine di tempo, in attesa del nuovo Ceo, l'arrivo nello staff tecnico di Federico Balzaretti). Non c'è certezza sulla presenza fisica di Dan e Ryan oggi a Liverpool, ma di sicuro sarà Marc Watts, presidente del Friedkin Group e nuovo direttore esecutivo dell'Everton, a seguire in tribuna il tecnico Sean Dyche e i suoi giocatori. [...]

Tra i due club ci potrebbero essere anche sinergie sul fronte mercato, come ha ammesso venerdì anche lo stesso tecnico giallorosso. Da Beto a Doucoure e Calvert-Lewin, i nomi per rinforzare la Roma non mancano. Laddove in Inghilterra, chissà, potrebbe finire pure Cristante. [...]

(gasport)