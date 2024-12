La Joya torna al top: mancano solo nove partite per il rinnovo con la Roma

Tre partite consecutive dal primo minuto, cosa che a Paulo Dybala non succedeva da Roma-Empoli dello scorso 25 agosto. La Joya, dunque, si avvicina verso il rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione. Claudio Ranieri, del resto, l'aveva chiarito in conferenza stampa che non avrebbe guardato in faccia nessun tipo di clausola. [...]

Dybala ha una clausola di rinnovo che prevede che il suo attuale accordo venga allungato di un'altra stagione al raggiungimento del 50% delle presenze nel triennio giallorosso. Queste presenze, però, devono essere dal primo minuto e devono vedere l'argentino in campo almeno 45 minuti. [...]

Ad oggi Dybala ha giocato 93 delle 129 partite che la Roma ha giocato dal giorno del suo arrivo. Di queste 93, sono state 72 le presenze dal primo minuto mentre sono 69 quelle in cui la Joya è rimasta in campo almeno 45 minuti. [...] Ovvero il 53,5% delle gare della Roma. [...] Da qui a fine stagione mancano circa 27 gare, il che vuol dire che il rinnovo automatico dista "soltanto" 9 partite per Dybala. [...]

