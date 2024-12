La difesa, senza Hummels e Mancini, è da inventare

Sono quattro i calciatori su cui Ranieri non potrà contare per il match di Coppa Italia di questa sera (stadio Olimpico, ore 21, tv su Italia 1) contro la Sampdoria. Oltre allo squalificato Mancini - fermato per tre turni dopo il derby della passata edizione - il tecnico dovrà rinunciare a Hummels e Cristante, che non hanno recuperato, e a Koné. [...]

L'assenza di Mancini e Hummels constringerà il tecnico a una scelta difficile nel reparto arretrato: schierare di nuovo Celik come "braccetto" nella difesa a 3 o tornare a 4, con il turco esterno a destra e Angelino a sinistra, con Ndicka e Hermoso, due di piede mancino, centrali. A centrocampo, senza Cristante e Koné, spazio a Paredes e Pisilli. [...] Davanti può esserci ancora l'alternanza tra Dybala e Dovbyk. [...] Rientro in società per Federico Balzaretti, che dovrebbe far parte dell'area scouting e seguire i calciatori in prestito.

(corsera)