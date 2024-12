La costante sono ancora e sempre i tifosi. Con il Parma si torna sopra ai 60mila

Il botteghino torna a sorridere per l'ultima all'Olimpico dell'anno contro il Parma. [...] Anche mercoledì sera, nonostante data infrasettimanale e orario un po' proibitivo soprattutto per le famiglie (le 21), condizioni climatiche rigide e umidità dilagante, il pubblico ha risposto presente: 56 mila spettatori il dato. [...] Se il record di stagione appartiene ancora a Daniele De Rossi (più di 67 mila contro l'Empoli), il calo era iniziato con Juric, dopo le prime tre partite, con Dinamo Kiev, Torino e Bologna si era solamente scesi, fino a toccare appunto i 60 mila tondi.

Non tanto meglio, con un po' di sorpresa, è riuscito a fare Ranieri, il cui ritorno non ha suscitato neanche nella prima partita in casa, contro l'Atalanta, l'effetto pienone. [...] Contro il Parma, complice la concomitanza con l'ultima in casa dell'anno solare e con l'aiuto anche di una politica di prezzi più bassi (E promo, vedi Black Friday), si tornerà a superare la soglia: al momento si naviga sui 61.500 destinati ancora a crescere. Non i fasti di un tempo, ma una ripresa netta. [...]

(il Romanista)