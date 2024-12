Ira Friedkin: tutti sotto esame

Primo: è stata una partita inaccettabile. Secondo: ci dobbiamo preparare a una rivoluzione già nel mercato di gennaio, perché alcuni calciatori andranno via non possedendo i requisiti di mentalità chiesti dalla Roma. Terzo: pieno sostegno a Claudio Ranieri.

[...] Ranieri stesso è molto amareggiato, dietro alle parole cavalleresche e ai sorrisi di circostanza. Non si aspettava di inciampare. Non stavolta e non così. Serviva una vittoria per restituire un po’ di senso al campionato, invece l’ottava sconfitta spinge la Roma di nuovo sul bordo della zona retrocessione. Il suo bilancio in campionato è di 3 punti in 4 partite, proprio come De Rossi. È evidente che non sia lui, terzo allenatore della stagione, il principale colpevole. [...] "Mi è dispiaciuto solo vedere la squadra che non reagiva. L’ho detto a chi entrava: occhio, la partita è cambiata, dobbiamo abbandonare il fioretto e usare la sciabola. Purtroppo però arrivavamo sempre secondi sui palloni, eravamo poco concentrati".