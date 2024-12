In difesa piace Marmol, occhi su Mingueza e Sildillia

[...] Gli occhi di Ghisolfi e Ranieri guardano alla Liga dove gioca Mika Marmol. Il 23enne del Las Palmas è in scadenza a giugno 2026 e non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto. Sul centrale (che gioca anche da terzino sinistro) c'è una clausola rescissoria di 10 milioni anche se la Roma avrebbe intenzione di proporne subito sette. [...] Marmol è della stessa scuderia di un altro giocatore monitorato dalla Roma: Oscar Mingueza, terzino destro del Celta Vigo. In quel ruolo, però, è balzato in pole Killann Sildillia valutato 13 milioni e chiuso nel Friburgo dalla bandiera Kubler.

(Gasport)