Il vecchio che avanza

C’è un proverbio africano che sembra cucito su misura per Ranieri e Gasperini: il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada. Anche sei due potrebbero obiettare sull’etichetta affibbiatagli, si troveranno certamente concordi sul resto. Settantré anni Claudio, 66 Gian Piero ma guai a darli per superati. Sono i veterani della serie A ma dentro nascondono l’entusiasmo dei debuttanti: Ranieri, al di là del trionfo con il Leicester, lo scorso anno ha salvato il Cagliari e gli sono bastate due partite per ridare un’anima alla Roma. [...]

(Il Messaggero)