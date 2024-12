Il saluto a Ranieri e l'affetto per Bove

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una serata tra romanisti quella di ieri all'Olimpico. Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, gli oltre 55mila tifosi giallorossi hanno infatti accolto con amore il terzo mandato Ranieri e, allo stesso tempo, hanno voluto abbracciare a distanza Bove dopo quanto successo nella sfida con l'Inter.

Già nell'avvicinarsi alla partita la voglia di salutare nuovamente «Sir Claudio» era tantissima: durante la lettura delle formazioni tutte le attenzioni erano rivolte al tecnico, con tanto di cori di accompagnamento. All'annuncio scattata l'ovazione, con tanti di cori e applausi dedicati ne gli attimi successivi. Tante le manifestazioni d'amore anche durante il match, oltre a una coreografia in Curva Sud Laterale. Una serie di bandiere giallorosse, corredate da uno striscione che recitava: «Per chi come noi quanto questa maglia chiama, risponde presente. Mr. Ranieri bentornato tra la tua gente». A completare la scena, c'era il tecnico in veste da gladiatore. Durante il match i messaggi si sono moltiplicati: i cori di tutto lo stadio sono stati accompagnati da numerosi striscioni. Dalla Tevere («Bentornato Mister» e «Nei giorni di burrasca e in quelli senza vento, da vero romano non hai esitata un momento»), passando anche peri Distinti Sud («Fagliela onorare, come tu sai fare»).

Oltre ai meritati omaggi ad un tecnico che, visto l'amore per la sua maglia e la sua gente ha deciso di ritornare sui suoi passi dopo aver annunciato la volontà di non allenare, l'Olimpico si è stretto attorno a Bove. «Forza Edo» il messaggio esposto in Curva Sud.

La stessa scritta era presente sulle maglie con cui la Roma è scesa in campo durante il riscaldamento, accompagnato da un lungo applauso mentre sui maxischermi campeggiava l'immagine del calciatore. A sottolineare il legame tra Roma e il giocatore ceduto in prestito alla Fiorentina (con diritto di riscatto dopo un determinato numero di presenze) c'è stato anche uno striscione esposto al decimo minuto nella parte più calda del tifo: «Edoardo non mollare, in campo ti vogliamo ancora veder lottare. Avversari sì, nemici mai. Romanisti sempre».

Nel frattempo i tifosi cominciano ad assaporare il derby: al di fuori dell'impianto, in tutti i settori era infatti possibile donare dei soldi per finanziare la coreografia che verrà realizzata in occasione della stracittadina in programma il prossimo 5 gennaio.