IL PUNTO DELLA DOMENICA - CARMELLINI: "Successo che dà morale al gruppo" – D'UBALDO: "Ranieri ha creato una nuova gerarchia"

All'indomani della vittoria contro il Lecce, sui quotidiani si analizza la prova della Roma di Ranieri, una gara che ha visto i giallorossi crescere notevolmente imponendosi per 4-1 sulla squadra di Giampaolo grazie alle reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Koné. "Serviva un momento di svolta ed è arrivato con questo successo che dà morale a un gruppo che ne aveva maledettamente bisogno. Adesso avanti così e senza mai voltarsi indietro" scrive su Il Tempo Tiziano Carmellini.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

G. D'UBALDO – IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Claudio ha crerato una nuova gerarchia tra i giocatori. Hummels, Kone e Saelemaekers vanno considerati titolari inamovibili, come Paredes, un altro inspiegabilmente messo ai margini da Juric. Oggi è il faro del gioco della Roma. Abdulhamid sembrava improponibile per la Serie A, invece, al di là dell'errore sul rigore, Ranieri lo ha aiutato a crescere. Vedrete che tante partite le farà anche Pisilli, un centrocampista che per caratteristiche il nuovo tecnico vorrebbe sempre. E' entrato subito in partita, realizzando un gol bellissimo.

T. CARMELLINI – IL TEMPO

“Oggi inizia il nostro campionato“, aveva tuonato Ranieri alla vigilia della sfida tutta giallorossa contro il Lecce. E così è stato, perché dopo un avvio faticoso la Roma si sblocca e chiude in scioltezza una partita che ha rischiato più volte ci complicarsi. Tanto più in una di quelle stagioni che devi solo sperare finiscano il prima possibile. [...] Finisce in festa, per quanto possa esultare una squadra partita per puntare alla Champions e che dopo quindici giornate si ritrova con soli sedici punti in classifica. Ma serviva un momento di svolta ed è arrivato con questo successo che dà morale a un gruppo che ne aveva maledettamente bisogno. Adesso avanti così e senza mai voltarsi indietro.

A. POLVEROSI – IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] C'è un altro spirito, un'altra energia, un'altra voglia nella Roma. Si era già visto fin dai primi giorni di Ranieri, specialmente a Londra era stato evidente il cambiamento del clima dentro la squadra, a cui però continuava a mancare la vittoria, la benzina per riaccendere speranze e ambizioni e per far salire il livello dell'autostima. [...]

U. TRANI – IL CORRIERE DELLO SPORT

Benedetto da Ranieri, pilotato da Dybala: è stata la notte di Saud che addirittura partecipa al poker contro il Lecce (4- 1). Metà del primo tempo: il minuto 23 sintetizza alla perfezione il film del percorso della Roma in questa stagione. Celik si ferma - fastidio muscolare alla coscia destra-, entra Abdulhamid. Claudio lo sceglie tra i tredici giocatori a disposizione. Ma se il primo cambio giallorosso - chiamato in campo nel bel mezzo dello scontro diretto per la salvezza - diventa Saud, non c'è da chiedersi altro sull'annata dei tre allenatori in tre mesi. [...] La mossa alla fine ha pagato. Perché Dybala ha comunque fatto salire sul palcoscenico il terzino destro arrivato dall'Arabia. Accarezzando il pallone lo ha messo davanti alla porta nel primo tempio, qualche minuto prima del fallo da rigore di Abdoulhamid che, bucando il pallone, ha travolto in area Coulibaly: pari del Lecce firmato da Krstovic che ha azzerato il vantaggio di Saelemaekers. Nella ripresa Paolino, dopo il gol di Mancini per il nuovo sor-passo, lo ha poi lanciato sulla fascia per l'assist del tris di Pisilli e dell'abbraccio dell'Olimpico e dei suoi compagni. Gaffe cancellata la sua, vittoria della Roma ritrovata.