IL PUNTO DEL MARTEDÌ - ZAZZARONI: "Ranieri ha restituito una squadra alla sua gente" - CARMELLINI: "Qualche settimana fa la Roma sarebbe stata tritata dall'Atalanta"

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

C’erano 15 punti - e addirittura venti gol di differenza - tra l’Atalanta e la Roma prima dell’inizio. Sul campo però non si sono visti, o se ne sono visti molti di meno. [...] È comunque una Roma diversa e viva e il merito è naturalmente di Ranieri che in pochi giorni ha restituito una squadra alla sua gente. Una squadra e almeno due giocatori che nei mesi scorsi erano stati a guardare: Paredes e Hummels. [...] Ranieri ha - sì - perso a Napoli e con l’Atalanta, ma la Roma è stata sempre in partita. Ha fatto oltretutto pulizia, ordine, chiarezza: pulizia delle ombre e dei pregiudizi (penso a Pellegrini e Cristante nel rapporto con la tifoseria) e chiarezza sui valori tecnici. A gennaio tocca alla società intervenire: in realtà avrebbe dovuto farlo da almeno due anni risolvendo il problema degli esterni e del secondo centravanti. [...]

PS. Alla Roma serve anche un Pellegrini tutto nuovo.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Ci mancava solo il gol di Zaniolo per rendere la serata ancora più amara. Che ci fossero delle ruggini con i suoi ex compagni è parso evidente, come è sembrato irritante e irriguardoso il suo modo di esultare. Ranieri le ha provate tutte, la Roma è rimasta in partita per più di un'ora, poi una maledetta deviazione di Celik ha rotto l'equilibrio in campo. [...] Con il settimo ko la classifica si è pericolosamente complicata. La Roma è quindicesima, a pari punti con il Lecce, a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. Sabato all'Olimpico, contro la squadra pugliese rigenerata da Giampaolo, sarà un impietoso scontro salvezza.

Quarta sconfitta consecutiva, non si può più sbagliare. Ma almeno nelle prossime partite il calendario dovrebbe dare una mano ai giallorossi. [...] Per gestire questa situazione così delicata Ranieri è la persona giusta, è l'unico allenatore che può salvare la Roma dalla retrocessione. Perché di questo si tratta, inutile farsi illusioni. È una stagione di sofferenza, i tifosi giallorossi sono abituati e non faranno mancare il loro sostegno.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Prendere lo schiaffo, ma anche ridarlo. E' la sintesi del messaggio che Ranieri ha girato al suo gruppo. Questione di atteggiamento e di spirito. [...] La Roma è scivolata al quindicesimo posto: 13 punti in 14 partite, sei sconfitte nelle ultime sette partite del torneo, differenza reti meno 6 e solo più due sul Como terzultimo. Sabato sera, sempre all'Olimpico, lo scontro diretto con il Lecce. Da vergognarsi. La situazione è delicata e preoccupante. Ma, restando al match contro l'Atalanta (0-2), questo ko comunque non sposta il giudizio sulla prestazione dei giallorossi che, nonostante la nuova caduta, sembrano più coinvolti e presenti, a confermarlo gli applausi della Sud a fine partita. [...] Ranieri ha indicato al suo gruppo la nuova via. Puntando sull'aggressività e il coraggio, senza più aspettare l'avversario della propria metà campo. La comunicazione è stata subito recepita. La Roma psicologicamente e tatticamente è cambiata in Inghilterra. Il pari contro il Tottenham è insomma servito per modificare la mentalità dei giocatori. Il risultato è stato utile per la fiducia. [...]

F. CAPELLO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Non è stata la migliore Atalanta, ma alla fine ha vinto anche in casa della Roma. Un altro segnale di consapevolezza, maturità e forza. Una conferma in più del nuovo status della creatura di Gasperini: ormai è una grande del nostro calcio e si comporta da big pure nelle giornate più complicate. [...] Tre punti preziosi e pesanti. Soprattutto perché all'Olimpico la Dea non si è espressa al massimo, soffrendo la nuova Roma di Claudio Ranieri. Ma Gasp, anche dalla tribuna causa squalifica, ha letto bene la partita cambiandola in corsa in modo decisivo. [...] Vittoria importante, anche perché di fronte c'era una Roma tonica e convinta come a Londra e non più amorfa come in passato. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

C'è sconfitta e sconfitta. E quella contro l'Atalanta di ieri sera all'Olimpico fa meno male di altre. Certo, i tifosi della Roma diranno che "sempre una sconfitta è, che la Roma è quindicesima", ma la crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti e continua progressivamente. [...] Sul campo, nel gioco e sulla voglia la Roma non è stata da meno dei bergamaschi. Impensabile poter giocare, così a viso aperto e con tanta autorità, solo qualche settimana fa contro una squadra così forte: la Roma sarebbe stata tritata. Invece Ranieri continua con il lento collage, cercando di rimettere tutti i pezzi al posto giusto, dando fiducia a chi deve, lasciando fuori altri e puntando su quelle che per lui al momento sono le certezze di questo gruppo. Poi la differenza tra la panchina della Roma e dell'Atalanta è sotto gli occhi di tutti: e su quello c'è poco da fare. Alla fine l'amarezza maggiore, se così la si può definire, è il gol dell'ex Zaniolo: gran classe non c'è che dire. [...] Della serie non sputare mai nel piatto dove hai mangiato. [...]