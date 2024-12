IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "Ranieri ha restituito dignità alla Roma, ieri la migliore prestazione in trasferta" - CONDÒ: "Dybala? Nessuno pensa più di spedirlo in Turchia"

La Roma chiude il 2024 con un pareggio per 1-1 in casa del Milan e alla rete siglata da Tijjani Reijnders al 16' risponde il gran destro al volo di Paulo Dybala al 23'. "Ranieri ha restituito alla Roma la dignità - scrive Guido D'Ubaldo sul Corriere dello Sport -. I giocatori sanno cosa fare, ci mettono il cuore, lottano su ogni pallone aiutandosi, senza rassegnazione di fronte alla prima situazione negativa. Quella di Milano è stata la migliore prestazione in trasferta". Paolo Condò, invece, esalta la performance della Joya sulle colonne de La Repubblica: "Prestazione finalmente straordinaria di Dybala. Nessuno pensa più di spedirlo in Turchia". Tiziano Carmellini de Il Tempo si sofferma sulle difficoltà di Lorenzo Pellegrini: "Gioca e spiega perché (se qualcuno ancora non lo avesse capito) il tecnico in questo momento non lo fa giocare: l'ex capitano è lontano anni luce da quello dei tempi migliori".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. POLVEROSI - CORRIERE DELLO SPORT

Pari in campo e in panchina. La Roma si è presentata a San Siro col quarto allenatore negli ultimi dieci mesi e il Milan, proprio ieri sera, ha pareggiato il conto ringraziando e salutando Fonseca. Da una parte Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri, dall'altra Pioli, Lopetegui (bocciato dai tifosi), Fonseca e ora Conceiçao. Proprietà americane unite da una catasta di errori che hanno condizionato le loro stagioni. Ma se alla fine a Trigoria hanno scelto l'uomo giusto per raddrizzare la baracca e orientare il club, a Milanello continua il caos. È vero che il punto di San Siro è in realtà un altro mezzo passo indietro per il Milan (la zona Champions è ancora lontana 8 punti) e anche per la Roma che non si schioda dal decimo posto, ma la partita ha detto altro, ha mostrato due squadre che non sembrano in crisi. Piene di difetti, altrimenti non avrebbero quella classifica, però con qualcosa da mostrare, soprattutto la voglia di rilanciarsi. [...] Milan e Roma hanno cominciato a darsele (calcisticamente parlando) fin dal primo minuto. Così abbiamo visto la Roma prendere un gol non da Ranieri (contropiede tre contro due e per poco non becca anche il secondo così, appena un minuto dopo) e poi segnare una rete fantastica con Dybala, lasciato solo in mezzo all'area milanista. [...] Ormai sono settimane che Paulo gioca col sorriso sulle labbra, si diverte nella Roma, non ha senso pensare alla Turchia o a qualche altra mèta straniera. [...] Dybala il lupo, anzi, la lupa, ce l'ha già dentro. Il suo gol è stato una gemma, l'ottavo contro il Milan, il secondo in trasferta contro i rossoneri. L'argentino non è stato solo tecnica, ma anche resistenza, anche lotta. È rimasto fino al 94' perché ora la sua condizione è eccellente. Lo aspetta un derby che promette bene. In tutti i sensi.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri ha restituito alla Roma la dignità. [...] Non solo ha sistemato la Roma a livello tattico, ha scelto un gruppo di titolari sui quali puntare, è riuscito a trovare il modo di giocare senza essere costretto a utilizzare Celik per forza titolare. Ma il tecnico ha lavorato molto anche dal punto di vista psicologico, per recuperare calciatori che sembravano allo sbando. A San Siro si è vista una squadra che è stata in campo con personalità, ha anche sofferto, ma ha avuto la forza di reagire subito dopo il gol di Reijnders. Questi stessi giocatori fino all'arrivo di Ranieri non sapevano cosa fare con il pallone. Vagavano per il campo senza idee e senza un'anima. [...] La squadra è stata trasformata dal lavoro di Ranieri, i giocatori sanno cosa fare, ci mettono il cuore, lottano su ogni pallone aiutandosi, senza rassegnazione di fronte alla prima situazione negativa. Quella di Milano è stata la migliore prestazione in trasferta. [...] La strada è quella giusta, proseguendo così la Roma si allontanerà in fretta dalle zone basse della classifica. Non si possono fare sogni per il campionato, ma con questo Milan la squadra di Ranieri potrà giocarsela in Coppa Italia, il vero obiettivo rimasto in questa stagione.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Il risultato a San Siro, pari (1-1) contro il Milan in piena emergenza, non premia la Roma che deve solo rimproverarsi di non essere stata in grado di concludere il match con il tiro del ko. Ranieri, pesata la preparazione della sfida contro Fonseca, avrebbe meritato il successo. Giusta la strategia scelta da Claudio, ma anche l'interpretazione della squadra. I giallorossi hanno risposto proprio come ha chiesto la loro guida in panchina. Hanno avuto l'iniziativa, facendo a lungo la partita, dimostrando di essere propositivi e spavaldi. La Roma di Milano, insomma, non è mai stata timida né spaventata. Non è diventata fragile nemmeno quando si è ritrovata in svantaggio. Ha sempre guardato avanti e non dietro, pure prendendosi qualche rischio. La sorpresa della serata, dunque, è stata la voglia di recitare da big e non da chi è solo al decimo posto della classifica. [...] Magari, avendo come unità di misura la prestazione sontuosa di Dybala (oltre il gol, tutto), qualcuno - il simbolo è Pellegrini - non è sembrato all'altezza degli altri, ma il comportamento della squadra è stato comunque soddisfacente. [...]

P. CONDÒ - LA REPUBBLICA

Milan e Roma ne avevano combinate troppe perché una sola partita potesse riscattare il pesante pregresso. Però ci hanno provato, e con tutti i limiti di due squadre imperfette e in alcuni ruoli decisamente modeste, il loro duello è stato appassionante e coinvolgente, un braccio di ferro illuminato da una prestazione finalmente straordinaria di Dybala - nessuno pensa più di spedirlo in Turchia - in risposta alle travolgenti ripartenze del Milan. Se è finita solo 1-1 la responsabilità è di chi alla fine tira in porta, e lo fa male, o si lascia rimontare dai difensori, o centra pali e traverse, o per qualsiasi motivo non trasforma la decina di palle-gol sfumate ieri per un dettaglio (o per le grandi parate di Maignan e Svilar). Alla Roma è già successo di tutto, e il lavoro ricostituente di Ranieri ha trovato almeno la continuità, che andrà messa a frutto in Europa League. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Un punto che alla fine va anche stretto alla Roma che alla vigilia avrebbe firmato col sangue per un risultato simile a San Siro. Ma i conti si fanno alla fine e Ranieri stavolta ha da recriminare perché oltre al palo centrato in avvio da Dovbyk, la sua Roma avrebbe forse meritato qualcosa di più. Ci pensa Dybala a riagguantare il Milan che aveva tentato la fuga, ma il gol dell'argentino non basta ad infrangere un tabù che resiste dallo scorso aprile: una vita. I giallorossi però tornano a casa con qualche certezza in più e la consapevolezza di poter giocare anche questo calcio fatto di qualità e ripartenze e non crollare alla prima asperità. [...] Pellegrini gioca la sua mezz'ora e spiega perché (se qualcuno ancora non lo avesse capito) il tecnico in questo momento non lo fa giocare: l'ex capitano è lontano anni luce da quello dei tempi migliori e nel finale riesce anche a sbagliare un gol grosso come una casa che avrebbe potuto cambiare tutto. Il segnale è chiaro, questa Roma ha iniziato a reagire e ora sa anche soffrire: insomma lentamente sta tornado ad essere una squadra. Ora bisogna limitare i danni al derby per continuare a crescere e provare a non buttare un'altra stagione.