Diciotto partite prima di trovare la soluzione a centrocampo. [...] E così, lo scorso 28 novembre, nella partita più difficile sulla carta, quella contro il Tottenham, Thinkerman Ranieri vara il tandem Paredes-Koné. [...] L'argentino e il francese sono nati per giocare insieme. E invece il primo si era meritato pernacchie, insulti e sberleffi soltanto perché aveva saltato la preparazione estiva mentre la Roma si radunava a Trigoria. [...] Per non parlare di Manu che alla prima di Juric contro l'Udinese era finito in panchina perché si voleva "cambiare un po' il modo di giocare su certe cose". [...]

Ranieri ha impiegato una partita [...] e cinque allenamenti per capire che qualcosa a centrocampo non andava. Ha parlato con Leo e sulla falsa riga di quanto accaduto con Hummels in difesa, gli ha consegnato le chiavi della Roma. [...] Oggi Paredes e Koné sono il motore della Roma. Uno imposta, l'altro corre per tre rubando palloni, facendo ripartire l'azione e concludendola come accaduto nella rete del 4-1 al Lecce. [...] Del resto di coppie, soprattutto a centrocampo, Claudio se ne intende: in carriera ha allenato Pizarro e De Rossi nella Roma che sfiorò lo scudetto nel 2011. Drinkwater-Kanté in quello che lo centrò al Leicester. [...] E quindi se ha puntato su Paredes e Koné va seguito.

