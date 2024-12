Il mese della verità. Dal Lecce fino al Milan: la Roma tenta la scalata

"Dicembre ci dirà chi siamo". Claudio Ranieri non va neanche troppo per il sottile. [...] La Roma nelle prossime sei partite - quelle di dicembre appunto - si gioca molto, se non tutto. Perché se in campionato ha subito tre partite (Lecce, Como e Parma) che la possono rilanciare o quantomeno allontanare dalla zona salvezza, nelle coppe ci saranno due sfide da dentro o fuori: con il Braga in Europa League e con la Sampdoria in Coppa Italia. [...] Si parte domani sera dal Lecce, dunque, partita che a Roma evoca sempre scenari nefasti. [...] "Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo davvero e cosa vogliamo fare - ha detto Claudio Ranieri - Il Lecce è una squadra che non molla mai, dovremo essere furbi e determinati, sarà importante lottare su ogni pallone". [...]

"In questo momento la classifica ci dice che dobbiamo lottare per uscire dalla lotta per la salvezza - continua l'allenatore della Roma - I miei giocatori sono abituati a stare in altre posizioni, a vivere altre situazioni. Ecco perché dico che dicembre ci dirà chi siamo. [...] Certo, i tanti impegni - sei partite in 22 giorni - implicano anche delle rotazioni e la rosa della Roma sembra lunga, ma di fatto lo è solo sulla carta. [...] Anche perché i problemi sono dietro l'angolo, basta vedere la situazione di Dovbyk: "Non sta bene, è influenzato. Con l'Atalanta è riuscito a giocare, ma non so se con il Lecce ce la farà". [...]

(gasport)