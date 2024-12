"Il mercato dipenderà dal nuovo tecnico. Sarà il migliore"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma si muove per l'allenatore della prossima stagione. Oltre a pensare all'immediato e ai risultati in campo, Ranieri, insieme a Ghisolfi e alla società, è attivamente alla ricerca dell'allenatore che prenderà il posto del testaccino a giugno. Dopo le parole del tecnico mercoledì scorso in conferenza stampa ("Abbiamo spolverato la questione, non è la priorità, però ci stiamo pensando, lo stiamo cercando bravo, unico requisito, sperando di non sbagliarlo"), anche il responsabile dell'area tecnica ha voluto dire la sua ai microfoni di Sky Sport.

Interrogato sul mercato di gennaio, Ghisolfi ha infatti confermato che gli acquisti arriveranno anche in base a chi sarà il profilo scelto per guidare la squadra nella prossima stagione. "Con il mister e la proprietà stiamo lavorando su due cose, il mercato e il prossimo allenatore - ha affermato il francese - Su entrambe vogliamo anticipare i tempi. Quello che faremo questo inverno sarà legato alla scelta della guida tecnica. Arriverà al più presto e sarà il migliore". Una scelta che, a detta di Ghisolfi, non sarà dettata dalla nazionalità, ma dall'identità tattica, ritenuta la cosa più importante. Sempre in ottica calciomercato, la Roma è pronta a cedere in prestito Sangaré. Il 17enne, arrivato in estate, potrebbe lasciare la Capitale per trovare più spazio e potrebbe farlo in patria, con il Valencia che sarebbe interessato al profilo dell'ex Levante. I giallorossi, tuttavia, non vorrebbero privarsi del ragazzo, considerandolo un prospetto interessante per il futuro.