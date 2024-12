Il Galatasaray vuole Dybala, Ranieri: "Decida"

La partita dei sei allenatori diversi ancor prima che arrivi Natale è roba da Guinness dei primati. Roma-Sampdoria, ottavo di Coppa Italia (ore 21), manda in campo una squadra al dodicesimo posto in Serie A e una al quindicesimo in Serie B. [...] La vigilia romanista - squalificato Mancini, assenti per acciacchi vari Cristante, Hummels e Koné - si è accesa ancora una volta sul destino di Dybala che, dopo aver rifiutato in estate un'offerta da 75 milioni da parte dei sauditi dell'Al Qadsiah, ora è nel mirino del Galatasaray. [...]

Claudio Ranieri, parlando a Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia, non ha evitato l'argomento: "Dybala è fondamentale? Lo abbiamo visto tutti, quando sta bene fa la differenza. Però se c'è qualcuno - e parlo in generale e non di Dybala - che non si sente a suo agio, lo accontenteremo. Io voglio solo giocatori che stiano alla Roma con la voglia di lottare partita dopo partita. Non ho percepito questo disagio in Dybala, mi giunge nuovo. Ma sappiamo benissimo che i procuratori lavorano per questo". [...]

(corsera)