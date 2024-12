Il Galatasaray tenta Dybala

Sembra che il tempo si sia fermato ad agosto, quando era in ebollizione la trattativa Roma-Al Qadsiah per Paulo Dybala. Oggi ecco spuntare il Galatasaray. Sono trascorsi quattro mesi e 965 minuti giocati, spalmati in diciotto presenze, con due reti e due assist come bottino. [...] Dal peso delle presenze della Joya, Ranieri si è voluto tirare fuori da subito: "Se sta bene gioca, faccio come mi pare", disse Sir Claudio appena arrivato a Roma. Detto, fatto. Con lui Paulo ha toccato tutte e sei le partite sotto la sua guida tecnica. [...] Ma oggi le cose rischiano di cambiare: dopo gli arabi sono arrivati i turchi. Il Galatasaray si è fatto avanti seriamente (in passato anche per Pellegrini) e il primo passo lo ha mosso con il calciatore, convocando a Istanbul il suo manager, Carlos Novel. [...]

Dybala non ha mai manifestato l'intenzione di andare via e nei mesi scorsi ha anche chiesto al club di poter allungare il contratto, spalmando in più anni le corpose cifre dell'ingaggio. Dalla Roma non ha ricevuto risposte in merito. [...] L'intenzione è quella di investire quei soldi su un altro giocatore, forse meno forte ma fisicamente più affidabile e con un'età inferiore (Dybala ha appena compiuto 31 anni): sono noti i nomi di Raspadori e/o Beto. [...] L'eventuale, possibile conclusione dell'affare renderà felici tutte le componenti. Ma, c'è un ma. La Roma vorrebbe, come nel caso degli arabi, non solo risparmiare ma anche monetizzare. Il Galatasaray lo vuole prendere a zero, o al massimo versando un indennizzo minimo. [...]

(Il Messaggero)