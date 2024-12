Il Galatasaray non ha dubbi: all'assalto per Dybala

"Voglio solo giocatori contenti di stare qua". Inequivocabili le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria che ha visto esplodere, di nuovo, il caso Paulo Dybala. [...] Prima era l'Arabia Saudita, adesso la Turchia e lo stesso allenatore giallorosso apre a questo scenario parlando di una "possibilità" che "Il ragazzo non voglia restare. Ma io non ho ancora percepito questo disagio - aggiunge Ranieri -. Se ha altre priorità, poi, bisogna anche essere d'accordo in due". [...]

Non commenta, invece, la trattativa con il Galatasaray, interessato all'argentino da tempo. [...] L'agente, intanto, è a Istanbul (non solo per la Joya) e dalla Turchia potrebbe rientrare con delle novità, ovvero un'offerta ufficiale in mano. [...] Due, però, le osservazioni da fare, la prima è la solita clausola pronta ad attivarsi sul contratto del giocatore dal primo gennaio di 12 milioni per i club esteri che lo vogliono acquistare, l'altra è l'opzione automatica di rinnovo fino al 2026 che scatta al raggiungimento di un determinato numero di presenze. [...] Intanto il Galatasaray aspetta e prepara un'offerta da dieci milioni di ingaggio per il giocatore. Non saranno i 75 dell'Arabia Saudita, ma a quel punto poco importa.

(Tuttosport)