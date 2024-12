Il Gala su Dybala. Ranieri: "Resta alla Roma solo chi è felice"

In teoria, contro la quindicesima della Serie B che non vince da sette partite consecutive e ha cambiato tre allenatori proprio come è successo a Trigoria, passare il turno di Coppa Italia non dovrebbe essere un'impresa. La Roma vista a Como, soprattutto nel secondo tempo, non garantisce niente a nessuno. Così, alla vigilia, Claudio Ranieri ha dovuto comunque richiamare la squadra a un comportamento quanto meno dignitoso. [...] "Ci teniamo alla Coppa Italia, che la Roma ha vinto 9 volte. Dobbiamo essere pronti e tenaci perché la Sampdoria non ci farà regali".

La discussione, però, è scivolata velocemente sul destino di Paulo Dybala, cercato dal Galatasaray che offre 10 milioni all'anno alla Joya ma chiede alla Roma di accontentarsi del risparmio sull'ingaggio e non pretendere soldi per il cartellino: "Dybala-Galatasaray? Ognuno fa il suo lavoro. Abbiamo visto tutti che quando Paulo sta bene fa la differenza, Fa piacere averlo e metterlo in campo. Se ha altre priorità, bisogna essere d'accordo in due. Io voglio solo giocatori contenti di stare qua, con la voglia di lottare partita dopo partita". [...]

Ranieri è chiaro: "Tutto dipende da quello che si può fare. Nel mercato autunnale non è facile reperire quello che serve. Saremo vigili e porteremo giocatori da Roma che migliorano quelli che abbiamo". [...] Secondo Tuttomercatoweb, la Roma si sta muovendo sull'egiziano Omar Marmoush, classe 1999 dell'Eintracht Francoforte, 18 gol e 11 assist in 23 partite stagionali. La concorrenza, però, è fortissima. [...]

