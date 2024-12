Se il Galatasaray non molla, ora si sta facendo sotto anche il Fenerbahce. Per Paulo Dybala, dunque, si prospetta un derby turco tra le due maggiori squadre di Istanbul. [...] Sia in Portogallo che in Turchia, sono certi del fatto che José Mourinho proverà a portarsi la Joya con sé, anche solo per evitare di rinforzare una concorrente. [...]

(gasport)