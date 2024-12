I VOTI DEGLI ALTRI – Pisilli 'decisivo', Koné 'qualità e aggressività', Saud 'capovolge i pregiudizi'

La Roma di Claudio Ranieri (6.86) vince in scioltezza contro un Lecce che non riesce ad arginarla nonostante il calcio di rigore a favore fischiato da Chiffi per errore di Abdulhamid (5.64) che 'fa un intervento alla disperata' scrive di lui Il Tempo. La gara termina 4-1 per i padroni di casa con le reti segnate da Saelemaekers (6.71), Mancini (6.86) che 'segna un gol da centravanti' – il commento de Il Corriere della Sera – Pisilli (7.21) e Koné (7.14).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Tempo, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Romanista, La Repubblica)

Svilar: 6.0

Mancini: 6.86

Hummels: 7.07

Ndicka: 6.43

Celik: 6.0

Kone: 7.14

Paredes: 6.93

Angelino: 6.14

Saelemaekers: 6.71

El Shaarawy: 7.07

Dybala: 6.57

Saud: 5.64

Pisilli: 7.21

Zalewski: SV

Hermoso: SV

Ranieri: 6.86

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7

Paredes 7

Angelino 6

Saelemaekers 6.5

El Shaarawy 7

Dybala 6.5

Saud 5.5

Pisilli 7.5

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7.5

Paredes 6.5

Angelino 6

Saelemaekers 6.5

El Shaarawy 7.5

Dybala 6.5

Saud 5.5

Pisilli 7

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 7.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7

Paredes 7.5

Angelino 6.5

Saelemaekers 7

El Shaarawy 7

Dybala 7

Saud 6

Pisilli 7.5

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7

Paredes 7.5

Angelino 6.5

Saelemaekers 7

El Shaarawy 7

Dybala 7

Saud 6

Pisilli 7.5

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7

Paredes 6.5

Angelino 6

Saelemaekers 6.5

El Shaarawy 7

Dybala 6

Saud 5

Pisilli 7

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6.5

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 6

Kone 7

Paredes 6.5

Angelino 6

Saelemaekers 7

El Shaarawy 7

Dybala 6.5

Saud 5.5

Pisilli 7

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 6.5

IL ROMANISTA

Svilar SV

Mancini 6.5

Hummels 7.5

Ndicka 6

Celik SV

Kone 7.5

Paredes 7

Angelino 6

Saelemaekers 6.5

El Shaarawy 7

Dybala 6.5

Saud 6

Pisilli 7

Zalewski SV

Hermoso SV

Ranieri 6.5