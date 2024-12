I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "la Scala del calcio ai suoi piedi", Dovbyk "l'assist è un bijou". Pellegrini "motore ingolfato", Ranieri "sempre seguito dalla squadra"

La Roma chiude il 2024 con un pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. La partita è stata molto divertente e alla rete di Tijjani Reijnders ha risposto la perla di Paulo Dybala. Proprio la Joya è stato il migliore in campo (7.21): "Gol e tiri sono soltanto gli acuti di una performance da applausi. E la Scala del calcio è ai suoi piedi" (Il Romanista). Bene anche Mile Svilar (6.71): "Senza compiere vere prodezze, si fa trovare pronto" (Corriere dello Sport). Positiva la prestazione di Artem Dovbyk (6.43): "Si mangia un gol grande così, poi l'assist di tacco a Dybala è un bijou" (Il Messaggero). Bocciato, invece, Lorenzo Pellegrini (5.00): "La metà di partita disputata contro il Milan racchiude un po' tutte le sensazioni negative dell'ultimo anno e mezzo, con l'errore sotto porta che fa disperare tutti quanti. Il motore è ingolfato e neanche un buon meccanico come Ranieri riesce ad aggiustarlo" (Il Tempo). 6.36 la media voto di Claudio Ranieri: "La Roma prima soffre e poi va anche vicino a vincerla. La squadra lo segue sempre" (Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.71

Mancini 5.71

Hummels 6.07

Ndicka 6.14

Saelemaekers 5.71

Koné 6.00

Paredes 6.43

Pisilli 6.50

Angelino 5.71

Dybala 7.21

Dovbyk 6.43

Celik 6.00

Pellegrini 5.00

El Shaarawy 6.20

Shomurodov 6.00

Ranieri 6.36

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Hummels 6

Ndicka 6

Saelemaekers 5.5

Koné 6.5

Paredes 6

Pisilli 7

Angelino 6

Dybala 7

Dovbyk 6

Celik 6

Pellegrini 5.5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Hummels 6

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6

Koné 6

Paredes 7

Pisilli 6.5

Angelino 6

Dybala 7.5

Dovbyk 6.5

Celik 6

Pellegrini 5

El Shaarawy ng

Shomurodov ng

Ranieri 6.5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6.5

Hummels 6

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6

Koné 5.5

Paredes 6.5

Pisilli 6.5

Angelino 6

Dybala 7.5

Dovbyk 6.5

Celik 6.5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Shomurodov 6

Ranieri 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 6

Hummels 6.5

Ndicka 7

Saelemaekers 5.5

Koné 6

Paredes 6.5

Pisilli 7

Angelino 5

Dybala 7.5

Dovbyk 7

Celik 6

Pellegrini 4

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Ranieri 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 5

Hummels 5.5

Ndicka 5.5

Saelemaekers 6

Koné 6

Paredes 6.5

Pisilli 6.5

Angelino 6

Dybala 7

Dovbyk 6.5

Celik 6

Pellegrini 6

El Shaarawy ng

Shomurodov ng

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 7

Mancini 5

Hummels 6

Ndicka 5.5

Saelemaekers 5

Koné 6

Paredes 5.5

Pisilli 5.5

Angelino 5

Dybala 6.5

Dovbyk 6

Celik 6

Pellegrini 4.5

El Shaarawy 6.5

Shomurodov ng

Ranieri 6

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Hummels 6.5

Ndicka 6

Saelemaekers 6

Koné 6

Paredes 7

Pisilli 6.5

Angelino 6

Dybala 7.5

Dovbyk 6.5

Celik 5.5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6.5

Shomurodov ng

Ranieri 6.5