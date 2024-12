I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "un fantasma", Hermoso "sbaglia ogni scelta", Svilar "tiene in piedi la baracca fino a quando può"

La Roma continua a faticare e dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga arriva la pesante sconfitta per 2-0 contro il Como nei minuti di recupero. I giallorossi non riescono a invertire il trend negativo e restano ancora a secco per quanto riguarda i successi in trasferta. Il peggiore in campo è Mario Hermoso (4.50): "Si mostra lento, impacciato, perfino deconcentrato. Sbaglia ogni scelta in ogni singolo minuto del match" (Il Romanista). Pessima prova anche per Artem Dovbyk (4.57), entrato in campo all'intervallo: "Un fantasma. Sbaglia tutto" (Corriere dello Sport). Particolarmente deludente anche Paulo Dybala (4.78): "Qualche bel tocchetto, certo, ma la sensazione di una condizione atletica precaria e il gravissimo errore davanti a Reina" (La Gazzetta dello Sport). L'unico ad aver preso la sufficienza è Mile Svilar (6.86): "Tieni in piedi la baracca fino a quando può. Diverse parate e attenzione massima anche su sanguinose palle perse nei pressi dell'area. Incolpevole sulle due reti del Como". Bocciato Claudio Ranieri (5.00): "Ci mette del suo. Poco comprensibili le scelte iniziali. Poi, quando prova a rimediare, i subentrati fanno addirittura peggio".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.86

Celik 5.14

Ndicka 4.57

Hermoso 4.50

Abdulhamid 5.21

Le Fée 4.93

Koné 5.71

Angelino 5.86

Saelemaekers 5.50

El Shaarawy 5.21

Dybala 4.78

Dovbyk 4.57

Pisilli 5.07

Pellegrini 4.86

Mancini 5.28

Soulé 5.37

Ranieri 5.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 8

Celik 6

Ndicka 4.5

Hermoso 5

Abdulhamid 5

Le Fée 5.5

Koné 6

Angelino 6

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5

Dybala 4.5

Dovbyk 5

Pisilli 5

Pellegrini 5

Mancini 6

Soulé 6

Ranieri 5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 5

Ndicka 4.5

Hermoso 4.5

Abdulhamid 5.5

Le Fée 4.5

Koné 5.5

Angelino 6

Saelemaekers 5.5

El Shaarawy 5

Dybala 5

Dovbyk 4.5

Pisilli 5

Pellegrini 4.5

Mancini 5

Soulé ng

Ranieri 5.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Celik 5

Ndicka 4

Hermoso 4.5

Abdulhamid 5

Le Fée 5

Koné 5.5

Angelino 6

Saelemaekers 5

El Shaarawy 5.5

Dybala 5

Dovbyk 4.5

Pisilli 5.5

Pellegrini 5

Mancini 5

Soulé 5

Ranieri 5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Celik 6

Ndicka 4.5

Hermoso 4.5

Abdulhamid 5

Le Fée 5

Koné 6

Angelino 6

Saelemaekers 5.5

El Shaarawy 5

Dybala 4

Dovbyk 4

Pisilli 5

Pellegrini 5

Mancini 4.5

Soulé 5.5

Ranieri 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Celik 5

Ndicka 5

Hermoso 4.5

Abdulhamid 5.5

Le Fée 5

Koné 6

Angelino 5.5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5.5

Dybala 5

Dovbyk 5

Pisilli 5

Pellegrini 5

Mancini 6

Soulé ng

Ranieri 5

IL TEMPO

Svilar 7

Celik 4.5

Ndicka 5

Hermoso 4.5

Abdulhamid 5.5

Le Fée 5

Koné 5.5

Angelino 6

Saelemaekers 5.5

El Shaarawy 5.5

Dybala 5

Dovbyk 5

Pisilli 5

Pellegrini 4.5

Mancini 5

Soulé ng

Ranieri 5

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Celik 4.5

Ndicka 4.5

Hermoso 4

Abdulhamid 5

Le Fée 4.5

Koné 5.5

Angelino 5.5

Saelemaekers 5

El Shaarawy 5

Dybala 5

Dovbyk 4

Pisilli 5

Pellegrini 5

Mancini 5.5

Soulé 5

Ranieri 4.5