I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "si divora un gol colossale", Hummels "il Professore tedesco sta tornando". Ranieri "trova qualche certezza"

La Roma cade anche allo Stadio Olimpico contro l'Atalanta e incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato, sprofondando al quindicesimo posto in classifica (solo +2 sulla zona retrocessione). La partita è terminata con il risultato di 0-2 in favore della Dea grazie alle reti realizzate nel secondo tempo da de Roon e dall'ex Zaniolo. Peggiore in campo Artem Dovbyk (media voto 4.85): "Gioca sempre spalle alla porta, lotta con Hien e quando riesce ad andare via cede sulle gambe. Nella ripresa poi si divora un gol colossale. Involuto" (La Gazzetta dello Sport). Il migliore, invece, è Mats Hummels (6.78): "Il Professore tedesco sta tornando. Annulla dal campo Retegui, il capocannoniere del campionato. Non si scompone nemmeno davanti a Lookman" (Il Messaggero). Buona prova anche per Manu Koné (6.50), tra i migliori della Roma: "Si prende ancora la scena per almeno 70 minuti" (Il Romanista). Claudio Ranieri da 6 in pagella: "La Roma però cresce, perde meritando sicuramente di più per quello che ha messo in campo, ma trova anche qualche certezza" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.00

Mancini 5.50

Hummels 6.78

Ndicka 6.07

Celik 5.28

Cristante 6.00

Paredes 6.14

Koné 6.50

Angelino 5.85

Dybala 6.14

Dovbyk 4.85

Shomurodov 5.35

Saelemaekers 5.83

El Shaarawy 5.50

Soulé 5.50

Zalewski 5.50

Ranieri 6.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5.5

Hummels 6.5

Ndicka 6

Celik 5

Cristante 6

Paredes 5.5

Koné 6.5

Angelino 6

Dybala 6.5

Dovbyk 5

Shomurodov 5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5.5

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5

Hummels 7

Ndicka 6

Celik 5.5

Cristante 6

Paredes 6

Koné 6.5

Angelino 5.5

Dybala 6

Dovbyk 5

Shomurodov 5.5

Saelemaekers ng

El Shaarawy ng

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 5.5

Hummels 7

Ndicka 6.5

Celik 5

Cristante 6

Paredes 6.5

Koné 6.5

Angelino 6

Dybala 6

Dovbyk 5

Shomurodov 5.5

Saelemaekers 5.5

El Shaarawy 5.5

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 5

Hummels 7.5

Ndicka 6.5

Celik 5

Cristante 6

Paredes 6.5

Koné 6.5

Angelino 6

Dybala 6.5

Dovbyk 4

Shomurodov 5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5.5

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 5

Hummels 6

Ndicka 5.5

Celik 5.5

Cristante 6

Paredes 5.5

Koné 6

Angelino 5.5

Dybala 6

Dovbyk 5

Shomurodov 5.5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5.5

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 5.5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 6

Hummels 7

Ndicka 6

Celik 5.5

Cristante 6

Paredes 6.5

Koné 7

Angelino 6

Dybala 6

Dovbyk 5

Shomurodov 5.5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 5.5

Soulé ng

Zalewski ng

Ranieri 6

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6.5

Hummels 6.5

Ndicka 6

Celik 5.5

Cristante 6

Paredes 6.5

Koné 6.5

Angelino 6

Dybala 6

Dovbyk 5

Shomurodov 5.5

Saelemaekers 5.5

El Shaarawy 5.5

Soulé 5.5

Zalewski 5.5

Ranieri 6