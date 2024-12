I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk: "Il gigante ucraino torna al gol", Saelemaekers: "Habemus esterno destro?", Baldanzi: "Testa giusta"

La Roma cancella, parzialmente, la sconfitta di Como e passa il turno in Coppa Italia. All'Olimpico contro la Sampdoria finisce 4-1 per i giallorossi, che già al 25' archiviano la pratica blucerchiati. Grande protagonista della sfida è Artem Dovbyk (7.17), che dopo un lungo digiuno torna a segnare e lo fa con una doppietta: "Il gigante ucraino torna al gol 45 giorni dopo l'ultima esultanza. Doppietta per lui, e la realizza con gli inserimenti in area piccola che tanto gli sono mancati sa quando veste la maglia della Roma" (Il Corriere dello Sport).

Subito dopo l'ucraino c'è Alexis Saelemaekers (6.92) che nel ruolo di esterno destro si comporta benissimo e serve anche due assist: "Habemus esterno destro? Sembra un miracolo vedere due assist arrivare da quella mattonella. Dimostra quanto sia importante avere qualità lì" (Il Tempo). Bella partita anche di Tommaso Baldanzi (6.92), che mette a segno il suo secondo gol stagionale: "Si piazza alle spalle della punta mostrandosi vivace fin dall'inizio. Innesca l'azione del vantaggio, fa tutto da solo per il 3-0 e nemmeno si ferma dopo aver messo la firma. Testa giusta" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Ryan 6

Celik 6.08

Hermoso 5.33

Ndicka 6.08

Saelemaekers 6.92

Pisilli 6.17

Paredes 6.25

Angelino 6.58

Baldanzi 6.92

Zalewski 5.83

Dovbyk 7.17

Le Fée 5.92

Soulé 6.25

Dahl 6

Shomurodov 6.5

Pellegrini 6

Ranieri 6.67

