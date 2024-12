I VOTI DEGLI ALTRI - ABDULHAMID "Pimpante, vivace e attento", KONÉ "Una forza della natura". PELLEGRINI "Ritrova gol, fiducia e applausi"

La Roma ritrova la vittoria anche in Europa League e dopo il convincente successo in campionato contro il Lecce batte con un netto 3-0 anche il Braga. Una prestazione pienamente positiva da parte di tutti, a cominciare da Lorenzo Pellegrini che torna titolare e segna subito il gol dell'1-0: "Ritrova gol, fiducia e applausi dello stadio", scrive Il Corriere della Sera. Il secondo porta invece la firma di Saud Abdulhamid, protagonista a sorpresa dopo alcuni mesi di anonimato: "Pimpante, vivace e attento sulla fascia", si legge sul Corriere dello Sport. Non sorprende invece più il francese Manu Koné, definito dalla Gazzetta dello Sport: "Una forza della natura".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,00

Mancini 6,57

Hummels 6,92

Ndicka 7,07

Abdulhamid 7,42

Koné 7,42

Pisilli 6,57

Zalewski 6,71

Pellegrini 7,07

Soulé 5,92

Dybala 6,57

Dovbyk 6,07

Saelemaekers 6,00

El Shaarawy 6,20

Hermoso 6,50

Le Fée ng

Ranieri 7,42

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Abdulhamid 7,5

Koné 7,5

Pisilli 6,5

Zalewski 6,5

Pellegrini 7

Soulé 6

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

El Shaarawy 6

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Abdulhamid 7,5

Koné 7,5

Pisilli 6,5

Zalewski 6,5

Pellegrini 7

Soulé 5,5

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Saelemaekers ng

El Shaarawy ng

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar ng

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 7

Abdulhamid 7

Koné 7,5

Pisilli 6

Zalewski 7

Pellegrini 7

Soulé 6,5

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

El Shaarawy 6

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 8

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar ng

Mancini 6,5

Hummels 7,5

Ndicka 7,5

Abdulhamid 7,5

Koné 7,5

Pisilli 7

Zalewski 7

Pellegrini 7

Soulé 5,5

Dybala 7

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

El Shaarawy 6

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 8

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 7

Abdulhamid 7

Koné 7

Pisilli 7

Zalewski 7

Pellegrini 7,5

Soulé 6,5

Dybala 7

Dovbyk 6,5

Saelemaekers 6

El Shaarawy 6,5

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 7

Abdulhamid 7,5

Koné 7,5

Pisilli 6,5

Zalewski 6,5

Pellegrini 7

Soulé 5,5

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Saelemaekers ng

El Shaarawy ng

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 7,5

IL ROMANISTA

Svilar ng

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Abdulhamid 8

Koné 7,5

Pisilli 6,5

Zalewski 6,5

Pellegrini 7

Soulé 6

Dybala 6

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

El Shaarawy 6,5

Hermoso 6,5

Le Fée ng

Ranieri 7