I leader ritrovati, la serenità e i gol. Così Ranieri ha cambiato la Roma

Bastano tre punti e quattro gol al Lecce per archiviare gli ultimi tre mesi? Chiaramente no. E in tal senso non basterebbero nemmeno i sei (ancora da conquistare) con Como e Parma. Sono utili però per tracciare una linea e capire come ripartire e cosa aspettarsi da qui in avanti. Perché una testa serena, ragiona meglio di una che convive con la paura. In campo e fuori. E la vittoria di sabato è stata utile proprio per questo motivo: non si cancella nulla ma grazie al lavoro di Ranieri si sta capendo che non è tutto da buttare. (...) La ritrovata vena di Paredes, Mancini e Hummels, una Restaurazione applicata al calcio mai come adesso utile; la conferma del potenziale e dell'èsplosività di Pisilli; la scoperta di due ali che da qui in avanti potranno, all'occorrenza, permettere di giocare a quattro (4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1); la buona condizione atletica; il sorriso di Dybala anche in una serata dove non ha segnato ma ha dato l'idea di tornare a divertirsi con il pallone tra i piedi. E ultima, ma non per importanza, la serenità con la quale la squadra ha reagito al gol. (...) Una tranquillità che porta la firma di Ranieri. E con la quale si può affrontare anche temi più spinosi. Su tutti, le tre panchine consecutive di Pellegrini. Il tecnico è sincero quando continua a spiegare di volerlo preservare. E Lorenzo, pur masticando amaro, ha capito. Lo si è intuito dal sorriso e dallo scatto che ha fatto dalla panchina per esultare al gol di Mancini. Prima o poi arriverà il suo momento: la stagione è ancora lunga per cercare e trovare il riscatto. Anche perché non è soltanto il Capitano ad essere sparito dai radar. Stesso dicasi per Baldanzi, Le Fée e Soulé: da gennaio all'estate i tre sono costati ai Friedkin la bellezza di 60 milioni, bonus esclusi. (...)

(Il Messaggero)