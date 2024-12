I giallorossi travolgono la Sampdoria, ma il Galatasaray si avvicina a Dybala

Nella notte senza Joya, ci pensano Dovbyk, Baldanzi e Shomurodov a risolvere i problemi della Roma. I giallorossi passeggiano 4-1 contro la Sampdoria e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia. [...] Ma le maggiori attenzioni erano attorno a Paulo Dybala. Le voci di mercato si rincorrono e dopo la telenovela estiva, torna in voga un possibile addio alla Capitale. Questo perché l'interesse del Galatasaray si fa sempre più concreto. Nei giorni scorsi, il suo agente, Carlos Novel, è volato ad Istanbul per ascoltare la proposta del club turco: 10 milioni di euro a stagione. L'offerta è sul tavolo ed ora la palla passa al calciatore. [...] Contatti tra i due club ancora non ci sono stati. Il Galatasaray sta aspettando prima di avere l'ok dell'argentino e poi andrà a trattare con la Roma. [...] Le posizioni sono ben chiare, da una parte c'è un club che tratta direttamente con Dybala, dall'altra c'è la Roma che aspetta le mosse del Galatasaray per iniziare a trattare. Nel mezzo c'è il calciatore, che valuta il ricco ingaggio dei turchi. Un po' un deja-vu di quanto successo in estate. [...] Da Trigoria aspettano un'offerta ufficiale per parlare ufficialmente di una trattativa per la sua cessione. [...] Tra 7 partite il contratto di Dybala verrà rinnovato fino al 2026 a 8 milioni di euro più bonus, cifra che a Roma non vorrebbero spendere. [...]

(La Repubblica)