I big in vendita: Dybala e Pellegrini sono i primi in lista per l'addio alla Roma

Tutti in bilico, cominciando dai big. Questo è il messaggio che i Friedkin hanno voluto far passare alla squadra domenica sera per provare a cambiare mentalità e dare una scossa. [...] Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono i primi nomi nella lista di chi deve uscire per fare posto a qualcun altro. Non sono ovviamente esclusi Cristante, Mancini, El Shaarawy e Paredes. [...] A Trigoria serve una ventata d'aria nuova, aspettando il nuovo allenatore e il nuovo CEO.

A gennaio la Roma vuole quindi piazzare quei giocatori che non sono più funzionali. Il problema, però, è il pesantissimo stipendio dei cedibili. Per Dybala, per esempio, si cercherà di ritentare a piazzarlo in Arabia Saudita, altrimenti, andrà via a giugno. Pellegrini, invece, è finito nel mirino del Galatasaray, ma, il capitano non vuole muoversi. [...] Sarà dura piazzare anche Mancini e Cristante, così, come Hermoso, sulla quale c'è l'interesse del Real Madrid. [...]

(gasport)