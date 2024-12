IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tra turnover e cambio modulo, Ranieri è pronto a trasformare la Roma con il Braga. Si va verso un 3-5-2 con Pisilli che affiancherà Paredes e Koné. Turno di riposo per Hummels, con Hermoso che tornerà titolare. Sulla fascia sinistra Ranieri chiederà gli straordinari ad Angelino, mentre sul versante opposto Saelemaekers prenderà il posto di Celik. In attacco tornerà Dovbyk, mentre resta aperto il ballottaggio tra Dybala ed El Shaarawy per completare il reparto offensivo.