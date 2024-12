Hummels non recupera per la Samp

Dopo la terribile sconfitta contro il Como, la Roma si è ritrovata a Trigoria. Claudio Ranieri ha avuto un colloquio con la squadra, ribadendo la delicatezza del momento. Il tecnico ha chiesto impegno anche per la sfida di domani sera contro la Sampdoria, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. [...] La coppa rischia di diventare la strada più breve per poter accedere all'Europa. Se i giallorossi dovessero battere i blucerchiati, ai quarti ci sarebbe il Milan. Non un tabellone morbido, ma bisogna provarci. Domani, Ranieri non potrà contare su Mats Hummels e Cristante. Recuperato, invece, Paredes, che ieri è tornato in gruppo. L'attacco sarò guidato da Artem Dovbyk che è entrato in una crisi senza fine: non segna da più di 40 giorni e sembra quasi fuori contesto. L'ucraino va recuperato.

(gasport)